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Украина подала новый иск против России в ЕСПЧ. Девятый по счету

, 15:47

Украина подала новый иск против России в ЕСПЧ. Девятый по счету
ЕСПЧ, фото: pixabay.com

В сообщении страсбургского суда указывается, что Украина обвинила Россию в неких "политических убийствах оппонентов". О чем конкретно идет речь, в заявлении не говорится. Иск подавался 19 февраля.

Заявление стало девятым обращением украинской стороны в ЕСПЧ в отношении РФ. Суд зарегистрировал иск под номером 10691/21.

По мнению украинской стороны, "целенаправленные убийства" совершаются как на территории Российской Федерации, так и на территории других стран, включая членов Совета Европы.

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НС

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