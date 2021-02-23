Украина подала новый иск против России в ЕСПЧ. Девятый по счету

Аргументы Недели → Политика 13+

23 февраля 2021, 15:47

ЕСПЧ, фото: pixabay.com

В сообщении страсбургского суда указывается, что Украина обвинила Россию в неких "политических убийствах оппонентов". О чем конкретно идет речь, в заявлении не говорится. Иск подавался 19 февраля.

Заявление стало девятым обращением украинской стороны в ЕСПЧ в отношении РФ. Суд зарегистрировал иск под номером 10691/21.

По мнению украинской стороны, "целенаправленные убийства" совершаются как на территории Российской Федерации, так и на территории других стран, включая членов Совета Европы.

Какие иски Украины по Крыму признал ЕСПЧ .