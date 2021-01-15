Какие иски Украины по Крыму признал ЕСПЧ

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15 января 2021, 18:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: prosto-vova.livejournal.com

Суд в Страсбурге обнародовал свои решения по иску Украины против РФ о систематических нарушениях права человека в Крыму. Это большая победа Украины несмотря на то, что иск признан "частично", и вот объясню, почему.

Одно из главных решений - это определение того момента, с которого РФ получила физический контроль над Крымом. Тут последствия будут далеко идущими и очень неприятными для РФ. Дело в том, что РФ настаивала, что в Крыму "прошел референдум, по итогам которого Крым "присоединился к РФ". Судебное решение говорит о том, что это не так, и РФ захватила Крым до "референдума". То есть не с 16 марта, а с 24 февраля 2014 года. Поэтому "референдум" вообще ничего не значит и не является фактором легитимизации.

Второе. То, что это происходило без согласия украинских властей, а также без каких-либо доказательств того, что существовала какая-либо угроза российской военной группировке в Крыму, размещенной согласно договору между Украиной и РФ.

Третье. С 27.02.2014 года никакие решения никаких судов в Крыму не могут быть признаны законными. Это решение суда, его уже нельзя изменить, это уже факт.

Четвертое. Признаны приемлемыми такие статьи иска Украины, и они теперь будут рассматриваться по существу:

– насильственные исчезновения и отсутствие эффективных расследований;

– жестокое обращение;

– незаконные задержания;

– принуждение к российскому гражданству;

– незаконные обыски в частных жилищах;

– преследования и запугивания религиозных лидеров, не принадлежащих к РПЦ;

– прекращение деятельности украинских медиа;

– запрет публичных собраний, запугиваний и произвольных задержаний организаторов демонстраций;

– экспроприация имущества у гражданских лиц и частных предприятий без компенсаций;

– запрет украинского языка в школах и преследование украиноязычных школьников;

– ограничение передвижения между Крымом и материковой частью Украины;

– преследование крымских татар.

Отклонены следующие части иска:

- административные практики убийств (очевидно, что нужна более сильная доказательная база и это дело лишь будущего);

- задержания иностранных журналистов;

- захват имущества украинских военных (очевидно это не юрисдикция суда по правам человека).

Кроме того, в ЕСПЧ находятся в рассмотрении еще 2 иска "Украина против РФ".