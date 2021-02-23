В Ереване оппозиция заблокировала здание полиции и требует встречи с главой ведомства

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23 февраля 2021, 18:55 Источник: ТАСС

акции протеста в Ереване, фото: newstes.ru

В Ереване проходит акция протеста членов оппозиции, требующих отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Демонстранты начали свой путь от станции метро "Площадь Республики".

В настоящий момент несколько тысяч сторонников оппозиционного Движения за спасение родины заблокировали здание полиции в центре столицы Армении и требуют встречи с главой ведомства Ваге Казаряном. "Он должен ответить за все бесчинства, которые устроили его подчиненные", - заявил представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян. Он также призвал полицию не выполнять приказы Пашиняна, чтобы воспрепятствовать "установлению диктатуры в стране".

Акции протеста с призывами к отставке Пашиняна не прекращаются с 10 ноября 2020 года, когда было подписано трехстороннее соглашение с Азербайджаном при участии российской стороны о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе.