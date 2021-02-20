Оппозиция Армении перекрыла центральные улицы Еревана
20 февраля 2021, 17:52
Оппозиционное "Движение за спасение родины" закончило сегодня многотысячный митинг на площади республики, его участники перекрыли несколько улиц Еревана. Участники акции скандируют антиправительственные лозунги.
Лидер объединенной оппозиции Армении Вазген Манукян призвал сторонников продолжать проводить массовые акции и быть готовыми "с молниеносной скоростью" взять власть. По его словам,"Армения должна кипеть".
Координатор оппозиционного "Движения спасения родины" Ишхан Сагателян на митинге оппозиции в столице Армении заявил, что начинаются бессрочные акции протеста. Они будут идти, пока премьер республики Никол Пашинян не уйдет в отставку.
Перед митингом в центр армянской столицы были стянуты сотрудники полиции и спецтехника.
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