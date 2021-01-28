В Ереване проходит акция протеста с требованием отставки Пашиняна

В Ереване началась акция протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Участники собрались на площади Республики и пошли к генпрокуратуре, чтобы потребовать арестовать Пашиняна.
В соцсетях публикуют фото множества листовок, которые разбросаны по городу. На них напечатан лозунг, направленный против Пашиняна.
Радиоведущий, писатель Армен Гаспарян сомневается, что оппозиции удастся сегодняшним митингом что-то поменять: "Судя по всему, серьезной поддержки у оппозиции нет, и единственное, что ей остается – это играть в долгую".
После подписания Пашиняном в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня в Карабахе в Ереване начались протестные акции с требованием его отставки.
Ранее сообщалось, что дипломатический паспорт премьер-министра Армении Никола Пашиняна был украден людьми, ворвавшимися 10 ноября 2020 года в здание правительства.
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