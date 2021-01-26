МИД Армении: у Пашиняна украден дипломатический паспорт
26 января 2021, 21:58[ «Аргументы Недели» ]
Дипломатический паспорт премьер-министра Армении Никола Пашиняна был украден людьми, ворвавшимися 10 ноября 2020 года в здание правительства. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян.
Была обнаружена пропажа 14 дипломатических паспортов, документы были аннулированы в этот же день. Недовольные подписанием заявления о прекращении военных действий в Карабахе в тот день разгромили здания правительства, парламента и особняка премьера. Пашинян потом сообщил, что в резиденции были похщены компьютер, часы, парфюмерия, водительские права и другие вещи.
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