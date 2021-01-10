Нагорный Карабах: причины «вечной войны» между Арменией и Азербайджаном

Аргументы Недели → Мнение 13+

10 января 2021, 19:19 [ «Аргументы Недели», Вадим КУЛИНЧЕНКО, капитан 1 ранга в отставке, публицист ]

Фото: cоцсети

После ввода миротворцев в Карабах эта тема была у всех на слуху. Можно сказать, в СМИ царила эйфория по поводу этого события. Были прекращены военные действия. Действительно ли это так? Сегодня изредка появляющиеся сообщения из этого региона полны пафоса в адрес миротворцев, а в остальном полное молчание. Но из неофициальных источников понятно, что фитиль тлеет… И как может быть иначе, если этот конфликт длится веками.

Во всяком спорном вопросе надо искать исторические корни, и на их основе приходить к компромиссу, потому что всем ясно – жизнь не стоит на месте и надо учитывать современные реалии.

Не будем углубляться в древние времена, а остановимся на тех, когда начался современный конфликт, а именно на 1988-1989 годах, когда всё началось с малого, этого часто не учитывают политики, не обращая внимания на незначительные с первого взгляда события.

В армянском селе Чардахлы, которого сегодня нет, секретарь КПСС Шамхорского района азербайджанец Асадов начал действовать нахрапом. В декабре 1987 г. он во главе отряда милиции устроил погром в селе на родине маршала Баграмяна в день его 90-летия. Чаша национальных чувств была переполнена, и жители Нагорного Карабаха, где тогда было 85% армян, хотя территория АО входила в состав Азербайджанской республики, выдвинули лозунг присоединения Карабаха к Армении. Даже партактив Нагорного Карабаха высказался за присоединение к Армении. Особенно радикально повела себя молодёжь.

В Баку и других районах Азербайджана вспыхнули ответные действия, в них стали проходить массовые акции с требованием сохранить Нагорный Карабах в составе Азербайджана.

Шушинский район Нагорного Карабаха был единственным, где преобладало азербайджанское население. Там стали действовать провокаторы, которые 22 февраля 1988 г. организовали вооружённую толпу и пошли «походом на Степанакерт, чтобы навести там порядок». Толпу остановили у населённого пункта Аскерам. Погибло два человека, одним из которых был азербайджанец, убитый милиционером азербайджанцем.

Искра была брошена, но пожар вспыхнул там, где его не ждали – в Сумгаите, городе спутнике Баку. Этот позор Азербайджана до сих пор помнят мои ровесники, а молодёжь забыла. А зря!

В истории Карабаха тех лет отрицательную роль сыграл Б.С. Кеворков в течение 15 лет, бывший первым секретарём Обкома КПСС НКАО (Нагорно-карабахская автономная область). При нём до 1988 г. медленно, но верно, происходило удушение Карабаха в пользу Азербайджана. После 20 февраля 1988 г. эта тайная политика стала явью, потеряла былую эффективность. Карабахцы не стали молчать, а советская общественность вдруг в одночасье узнала о карабахских проблемах.

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по ускорению социально-экономического развития НКАО Азербайджанской ССР 1988-1995 гг.» не решило проблем, потому что все средства, адресованные Карабаху, не доходили до него, оседая в Азербайджане. В связи с этим Центр вынужден был с 20 января 1989 г. ввести в Карабахе власть, не предусмотренную не какими советскими законами, Комитет особого управления (КОУ), председателем которого Генсек М.Горбачёв назначил Аркадия Вольского, личность известную. Создание и «воцарение» КОУ фактически означало частичный вывод НКАО из-под прямого подчинения Баку.

Создание КОУ на первых порах действительно стабилизировало обстановку в регионе, но не надолго. Как показали дальнейшие события, это был отвлекающий маневр М. Горбачёва. КОУ сыграл положительную роль в гуманитарных вопросах, но для решения других у него просто не было полномочий…

Я заинтересовался этим вопросом и обнаружил ряд очерков обозревателя журнала «Огонёк» Анатолия Головкова, который в 1989 г. побывал в командировке в Закавказье, в том числе Нагорном Карабахе, его столице Степанакерте, пообщался лично с Аркадием Вольским. Первый его очерк был опубликован в журнале «Огонёк» №18 – апрель-май 1989 г. под названием «Особый район». Позволю себе привести выдержку из него:

- Возможно, если бы кому-то ещё год назад удалось убедить карабахцев, что беды их – вовсе не по вине азербайджанского народа, а лишь тех, кого тоталитаризм развратил до положения вельмож с партбилетами в кармане, готовых на любое враньё ради сохранения власти (в чём они, понятно, мало чем отличаются от своих братьев, скажем, в Узбекистане), - многих бед можно было избежать. Но нет! Не без усилий того же Кеворкова, не без стараний Багирова движение приобрело иную окраску.

Темпераментные, честолюбивые люди в конце концов вынуждены были ответить на провокации. И быстро поняли, что консолидация на национальной основе оказалась самой прочной, самой понятной и для горожан, и для жителей села. Что лозунги национального единения в этой ситуации действуют безупречно. И люди пошли за людьми…

- Армяне останутся армянами, азербайджанцы – азербайджанцами, и никто не может лишить их этого священного звания. Никому не подвластно лишить народ права самому выбирать себе судьбу, если мы серьёзно ведём речь о создании подлинно правового демократического общества…

В очерке много и других мыслей, которые остаются актуальными и сегодня в решении Карабахского конфликта. Но я сделаю сегодня свои выводы. Если вопрос Карабаха не был решён тогда, когда была ещё единая страна, то сегодня его решать сложнее, потому что это уже страны соседи. А как говорил мой покойный дед про соседей, что если твой сосед недоволен тобой, то пусть ищет причину в самом себе! А потом, очень обидно, что мы вынуждены решать чужие проблемы, которые дорого обходятся нашему народу! «Лучше бы эти средства пошли на благо своего народа, чем неизвестно на что. Ведь всё равно они не оценят этого!» - всё чаще слышу я мнения вокруг себя.

Есть две народные мудрости, которые забыли наши правители. Первая – богатый народ – сильное государство! А в мире уважают сильных, слабых эксплуатируют. Второе – двое дерутся, третий не мешай! Но, как известно, в мире давно не слушают народ, у политиков своё мнение, что и демонстрирует карабахский вопрос!