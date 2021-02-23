В испанской Галисии могут сделать обязательной прививку от коронавируса

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23 февраля 2021, 16:36 Источник: ТАСС

Фото: сайт Минздрава РФ

Власти автономного сообщества Галисия могут обязать население вакцинироваться от коронавируса.

Региональные власти могут одобрить соответствующую инициативу уже в ближайшее время. За необоснованный отказ сделать прививку будет грозить штраф от 1 до 3 тыс. евро. При этом в отдельных случаях санкция может достигать €60 тыс.

Всего в Испании было сделано более 3 млн прививок от коронавируса. В настоящий момент вакцинация в стране является добровольной.

Ранее сообщалось, что работающих в Ватикане могут увольнять за отказ прививаться от коронавируса.