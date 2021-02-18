Работающих в Ватикане могут увольнять за отказ прививаться от коронавируса

Аргументы Недели → В мире 13+

18 февраля 2021, 21:12 Источник: Интерфакс

Ватикан. Фото: pixabay.com

Власти Ватикана приняли декрет, согласно которому отказ от вакцинации против коронавируса может стать причиной разрыва трудовых отношений. Исключение может быть лишь для тех, кому прививка противопоказана.

Согласно тексту декрета, который подписал губернатор города-государства Ватикан, прививка - это моральная ответственность, «учитывая, что отказ от вакцины может создать риск для других».

В Ватикане работает около пяти тысяч человек. Одним из первых пример вакцинации подал Папа Римский Франциск, который уже сделал необходимые для выработки устойчивого иммунитета две прививки. При этом в самой Италии вакцинация проводится только на добровольной основе.

Ранее сообщалось, что власти Италии приняли решение ужесточить ограничения из-за коронавируса.