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Посольство США осудило власти Грузии за задержание оппозиционера

, 15:14

Посольство США осудило власти Грузии за задержание оппозиционера
Фото: pixabay.com

Посольство США в Грузии выразило обеспокоенность решением грузинских властей задержать председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение» Нику Мелию.

В дипломатической миссии отметили, что «Грузия сделала шаг назад на своём пути к укреплению демократии в семье евроатлантических государств».

Кроме этого, в посольстве встревожены «поляризующей риторикой руководства Грузии во время кризиса», сообщает RT.

Ранее омбудсмен Грузии назвала позором задержание лидера оппозиционной партии.

ДВа

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