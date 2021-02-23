Омбудсмен Грузии назвала позором задержание лидера оппозиционной партии

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23 февраля 2021, 11:27 Источник: ТАСС

Тбилиси. Фото: pixabay.com

Омбудсмен Грузии Нино Ломджария назвала позором арест депутата Ники Мелии, возглавляющего основанную экс-президентом Михаилом Саакашвили оппозиционную партию «Единое национальное движение».

По словам Ломджария, нет ничего позорнее того, что произошло 23 февраля, спустя 100 лет после советизации Грузии. По словам правозащитницы, это приведет к отчуждению Тбилиси от Запада.

«Наверное, это и есть цель», - отметила грузинский омбудсмен.

Сообщается, что Мелия был задержан за неуплату залога по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года.

Ранее сообщалось, что парламент Грузии утвердил новое правительство.