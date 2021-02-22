Парламент Грузии утвердил новое правительство

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22 февраля 2021, 22:06 Источник: ТАСС

Флаг Грузии. Фото: pixabay.com

Парламент Грузии на внеочередной пленарной сессии утвердил новое правительство страны. Его возглавил Ираклий Гарибашвили, который становится премьер-министром во второй раз.

За утверждение состава нового правительства проголосовало 89 депутатов, двое высказались против.

Согласно конституции Грузии, у президента страны есть два дня, чтобы назначить Гарибашвили главой правительства. Если этого не произойдет, то премьер-министр будет считаться назначенным автоматически.

Ранее сообщалось, что Георгий Гахария объявил об уходе в отставку с поста премьер-министра.