Премьер Грузии Гахария объявил об уходе в отставку

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18 февраля 2021, 10:19 Источник: РИА "Новости"

премьер-министр Грузии Георгий Гахария, Li Ming/Keystone Press Agency

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария в рамках брифинга утром в четверг, 18 февраля, объявил что уходит в отставку из-за разногласий с командой по вопросу ареста оппозиционера Ники Мелия.

Георгий Гахария отметил, что не смог договориться с командой по данному вопросу, вследствие чего принял решение покинуть должность премьера. В офисе партии "Единого национального движения" приветствовали намерение политика аплодисментами и криками о том, что они победили.

Напомним, накануне вечером Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры изменить меру пресечения председателю партии бывшего лидера Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" Ники Мелия на арест.