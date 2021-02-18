Премьер Грузии Гахария объявил об уходе в отставку

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария в рамках брифинга утром в четверг, 18 февраля, объявил что уходит в отставку из-за разногласий с командой по вопросу ареста оппозиционера Ники Мелия.
Георгий Гахария отметил, что не смог договориться с командой по данному вопросу, вследствие чего принял решение покинуть должность премьера. В офисе партии "Единого национального движения" приветствовали намерение политика аплодисментами и криками о том, что они победили.
Напомним, накануне вечером Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры изменить меру пресечения председателю партии бывшего лидера Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" Ники Мелия на арест.
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