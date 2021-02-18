ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Премьер Грузии Гахария объявил об уходе в отставку

, 10:19 Источник: РИА "Новости"

Премьер Грузии Гахария объявил об уходе в отставку
премьер-министр Грузии Георгий Гахария, Li Ming/Keystone Press Agency

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария в рамках брифинга утром в четверг, 18 февраля, объявил что уходит в отставку из-за разногласий с командой по вопросу ареста оппозиционера Ники Мелия.

Георгий Гахария отметил, что не смог договориться с командой по данному вопросу, вследствие чего принял решение покинуть должность премьера. В офисе партии "Единого национального движения" приветствовали намерение политика аплодисментами и криками о том, что они победили.

Напомним, накануне вечером Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры изменить меру пресечения председателю партии бывшего лидера Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" Ники Мелия на арест.

ЕТ

Экономика

Аналитики предупредили, что десятки российских банков могут лишиться лицензии в 2021 году

Аналитики предупредили, что десятки российских банков могут лишиться лицензии в 2021 году

Аналитики предупредили, что 33 российских банков могут лишиться лицензии в 2021 году. Риск дефолта эксперты связывают с оттоком средств россиян из вкладов и не восстановившейся после пандемии COVID-19 экономики.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью