Гахария назвал слухами информацию о его отставке

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13 февраля 2021, 11:15 Источник: eadaily.com

Георгий Гахария. Фото: сайт правительства Грузии

Георгий Гахария назвал «обыкновенными сплетнями» информацию грузинских СМИ о его скорой отставке с поста премьер-министра Грузии.

По его словам, распространением подобных слухов занимаются его оппоненты, игнорируя при этом серьезные проблемы и отказываясь участвовать в политической жизни. Он отметил, что чувствует «полную поддержку» своей команды, которая дает ему «силы эффективно решать проблемы».

«Поляризация, политические бойкоты, политическое хулиганство раз и навсегда должны завершиться, так как страна стоит перед вызовами в экономике, национальной безопасности, добавилась и пандемия коронавируса», – заявил Гахария.

Ранее бывший начальник Генштаба ВС Грузии заявил, что Россия Черное море никому не отдаст.