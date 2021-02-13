Гахария назвал слухами информацию о его отставке

Георгий Гахария назвал «обыкновенными сплетнями» информацию грузинских СМИ о его скорой отставке с поста премьер-министра Грузии.
По его словам, распространением подобных слухов занимаются его оппоненты, игнорируя при этом серьезные проблемы и отказываясь участвовать в политической жизни. Он отметил, что чувствует «полную поддержку» своей команды, которая дает ему «силы эффективно решать проблемы».
«Поляризация, политические бойкоты, политическое хулиганство раз и навсегда должны завершиться, так как страна стоит перед вызовами в экономике, национальной безопасности, добавилась и пандемия коронавируса», – заявил Гахария.
Ранее бывший начальник Генштаба ВС Грузии заявил, что Россия Черное море никому не отдаст.
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