Бывший начальник Генерального штаба ВС Грузии: Россия Черное море никому не отдаст

Аргументы Недели → Интервью 13+

10 февраля 2021, 14:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Бывший начальник Генерального штаба ВС Грузии, генерал-майор Гиви Иукубидзе в интервью грузинскому изданию «Грузия и Мир» прокомментировал заявление командующего Объединенными силами НАТО в Европе, американского генерала Тода Уолтерса о том, что НАТО удалось укрепить свои позиции на Черном море, что способствовало «значительному росту степени безопасности союзных государств», в том числе и Грузии. Об этом опубликован объемный материал на сайте интернет-издания EADaily.

Издание «Грузия и Мир» особо отмечает, что Тод Уолтерс в феврале минувшего года, представляя специальный отчет в Сенат США, уже говорил о необходимости активизации Североатлантического альянса в Черном море и об опасности усиления влияния России на Грузию. «Его выступление вызвало своего рода овации в грузинском политическом спектре, а относительно заявления, сделанного на прошлой неделе, в правящей команде отозвались как об „очередном очевидном сигнале“, который, видите ли, свидетельствует о том, что в условиях новой администрации Белого дома Грузии и Украине следует ожидать широкомасштабной помощи от Штатов», — констатирует «Грузия и Мир».

— … Командующий объединенными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс заявил, что в результате проведенных недавно на Черном море военных учений альянс укрепил свои позиции в регионе, и это имеет важнейшее значение для укрепления безопасности. По его словам, несмотря на существующие вызовы, Грузия и Украина внесли в это дело огромный вклад. Насколько, по-вашему, такое заявление соответствует действительности? Реально ли усиление позиций альянса на Черном море, и что сулит данный процесс Грузии, которая пребывает в острой конфронтации с Россией?

— В действительности положение такое: растущие день ото дня интересы имеют на Черном море Североатлантический альянс, Россия и, конечно, Турция. Причем, у Турции они проявляются не только как у члена альянса, но и как у независимого субъекта. Исходя из сказанного, каскад военных учений, проводимых в регионе, направлен на достижение одной единственной цели — каждая из сторон стремится укрепить свои позиции и направить все усилия на обеспечение еще большего влияния в будущем. Это наиболее простое объяснение всего, что происходит. Хотя говоря о том, что НАТО проводит в настоящее время все больше учений и усиливает свою активность, не надо упускать из виду и Россию. Россия явно не сидит сложа руки. Она постоянно наращивает представительство в ареале, в том числе, увеличивает численность плавсредств как в Крыму, так и в Новороссийском порту. А кроме того, недавно ввезла на территорию Крыма дополнительные системы противовоздушной обороны, которые представляют собой последние достижения науки и техники и в состоянии успешно решать любые задачи.

Что касается заявления господина Уолтерса о том, будто Североатлантический альянс укрепил свои позиции на Черном море, я думаю, что это, скорее, попытка выдать желаемое за действительное. Да, в Черное море и правда вошли два американских военных корабля — «Дональд Кук» и «Портер», которые на самом деле обладают большими огневыми возможностями, однако их повсюду сопровождали российские военные суда. Вот это и есть реальность. Потому хочу повторить, что говорил не раз и раньше — Россия никому Черное море не уступит, оно представляет для нее акваторию сверхважного стратегического значения, необходимую ей если не для усиления влияния на расположенные поблизости территории, то, во всяком случае для того, чтобы это влияние сохранить.

— В своем выступлении Уолтерс подчеркнуто упомянул Грузию и Украину, заявив, что проведенные на Черном море учения значительно повышают уровень безопасности наших стран. Вы согласны с такого рода оценкой?

— Украина, в отличие от Грузии, хотя бы располагает плавучими средствами. То есть, это невольно наталкивает на простой вопрос — как именно обеспечивается наша безопасность? Это первое. И второе — о какой стабилизации речь, если рядом расположена сверхдержава, интересам которой все указанные процессы напрямую противоречат? Да, НАТО хочет использовать плавсредства Украины, пытается подключить к этим проблемам Молдову и Болгарию, которая и без того привязана к альянсу.

Однако обратите внимание на такую важную деталь: Турция вне всякой договоренности с альянсом максимально старается усилить свое влияние как на Украину, так и на Болгарию, делая это в рамках проведения независимой политики. Что касается России и ее ресурсов, то у нас из уст определенных субъектов слышны оценки такого рода, что, дескать, Россия отстала в области вооружений, и она уже не обладает прежними огромными военными возможностями. Так вот, давайте посмотрим правде в глаза. За последние годы в России было создано немало ракет различного типа и разного назначения, от которых противовоздушных средств нет даже у высокоразвитых стран. Среди таких разработок можно, к примеру, назвать сверхзвуковую ракету «Кинжал», или ту же «Циркон» и т. д. Речь, несомненно, идет о сверхсовременных вооружениях, аналоги которых американцы сейчас, между прочим, только разрабатывают.

Вот вам реальность. Причем, я ни в коем случае не хочу сказать, что нам надо бояться, проглотив от страха язык и не смея издать ни звука, в том числе, с высокой политической трибуны. Нет, когда это необходимо, говорить нужно и на международной арене, однако смотреть на вещи следует реалистично. В противном случае мы навсегда останемся в плену иллюзий, рассчитывая на то, что НАТО проведет учения — и мы от этого окажемся более защищенными; войдут американские военные корабли — и никто не осмелится нам угрожать… Такого не будет, потому что нравится нам или нет, Россия представляет собой важнейший фактор в данном регионе, и она не оставит без ответа ни одного действия, направленного против нее…

— Каким с объективной точки зрения может оказаться для нас, скажем так, политическое наказание за участие в провокационных действиях НАТО на Черном море?

— По правде сказать, я далек от мысли, что завтра-послезавтра по нам будет нанесен удар или с нами, станут воевать. Понятно, что все информированы об ограниченных военных возможностях Грузии, но у России имеется под рукой масса других возможностей. Прежде всего, рычаги экономического воздействия. Как вы знаете, сегодня Грузия в значительной степени привязана к российскому рынку. Кроме того, по-видимому, будут еще больше усилены военные базы в Абхазии, увеличен их контингент и т. д. Впрочем, у них там и сейчас сосредоточены крупные силы, и недостатка в этом плане они явно не испытывают…

Кстати, в начале разговора мы затронули тему вооружений, так вот, недавно в Москве состоялась военная коллегия с участием Путина, в рамках которой было озвучено очень много интересного. 70 процентов российских вооружений уже оснащено совершенно новой техникой, а конкретно в ракетных войсках и вооруженных силах, способных использовать ядерное оружие, данный показатель достигает 87−88 процентов. В целом ядерный компонент как сухопутного, так и морского, подземного и наземного базирования находится у них на высочайшем уровне. Это необходимо увидеть, осознать и глубоко проанализировать. И не для того, чтобы трястись потом от страха, а потому что всем нам, включая политиков, надо принять во внимание реальное положение дел, игнорировать которое невозможно.

— Существует ли в условиях нынешнего грузинского руководства надежда на то, что в верхах будут руководствоваться этим принципом? Это первое, и еще — не думаете ли вы, что в процесс принятия решений на высшем политическом уровне должны быть активно вовлечены представители военной элиты?

— В условиях нынешнего руководства я ничего не жду, и, думаю, никто из нас не должен питать надежд на то, что вдруг случится то, что не произошло на протяжении последних восьми или девяти лет. Не произойдет, и не может произойти с учетом целого ряда факторов, в том числе, и по причине того, что уровень и качество независимости нынешнего политического руководства страны крайне низок.

Теперь касательно вопроса, должны ли представители военной элиты принимать участие в принятии политических решений. Политику, безусловно, должны направлять опытные и квалифицированные политики, однако, когда речь заходит о безопасности страны и системах, связанных с этой проблемой, очевидно, что решения должны принимать профессиональные военные. Однако в Грузии, в отличие от развитых стран, в том числе, от Соединенных Штатов Америки, к сожалению, укоренилась практика, когда старые опытные кадры отовсюду изгоняют. Именно результатом подобного отношения стало то, что у нас отсутствует квалифицированная комиссия, которая могла бы, к примеру, обсуждать вопросы о том, какое вооружение следует приобретать, на что деньги расходовать не жалко, а на что их тратить нельзя, какую армию нам лучше иметь и т. д.

Думаю, это порочная практика, которая наносит ущерб стране. Потому опытные военные должны быть представлены и в нашем парламенте, и при президенте как главнокомандующем. Необходима компетентная группа, в которую войдут представители как министерства обороны, так министерства внутренних дел. Во всех нормальных странах дело обстоит именно так, но в Грузии, как обычно, все наоборот. Как ни печально, решения у нас сегодня принимают абсолютно некомпетентные люди, а диплом специалиста по государственной и военной безопасности есть всего у одного или двух человек. В этом-то и заключается наше несчастье, и никто даже не задумывается о том, как все это исправить…

Беседовал Джаба Жвания