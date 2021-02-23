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Коронавирус стал причиной смерти чемпиона мира в гонках MotoGP

, 14:34 Источник: ТАСС

Коронавирус стал причиной смерти чемпиона мира в гонках MotoGP
Фото: pixabay.com

Итальянский мотогонщик, двукратный чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP) Фаусто Грезини скончался от последствий коронавирусной инфекции.

60-летний спортсмен находился в больнице в Болонье, куда был госпитализирован в конце января.

Сообщается, что всего в Италии с начала пандемии кончину более 95 тыс. человек связывают с последствиями ковида.

Ранее сообщалось, что в Италии продлили запрет на передвижение между областями.

ДВа

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