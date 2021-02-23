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В Италии продлили запрет на передвижение между областями

, 12:00 Источник: Парламентская газета

В Италии продлили запрет на передвижение между областями
Фото: pixabay.com

Совет министров Италии одобрил декрет, продлевающий до 27 марта запрет на свободное передвижение между областями и автономными провинциями.

По мнению властей, такое решение поможет противодействию распространения коронавируса в стране, где появились три новых «оранжевых» зоны.

По данным министерства здравоохранения, в Италии за сутки было выявлено 9630 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших выявили в Эмилии-Романье, Ломбардии и Кампании. Новые случаи инфицирования зарегистрированы и во всех других областях страны.

Ранее сообщалось, что работающих в Ватикане могут увольнять за отказ прививаться от коронавируса.

ДВа

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