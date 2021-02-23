На Украине зарегистрировали вакцину AstraZeneca

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23 февраля 2021, 13:36

вакцина AstraZeneca, Roberto Silvino/Keystone Press Agency

Во вторник, 23 февраля, стало известно, что на Украине зарегистрировали вакцину против коронавируса нового типа Oxford/AstraZeneca. Соответствующую информацию предоставили в Минздраве страны.

Согласно последним данным, препарат, который был создан Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca, был зарегистрирован на территории Украины накануне для экстренного медицинского применения. Вакцина имеет локальное название Covishield, отмечает RT.

Ранее сообщалось, что первая партия препарата против COVID-19 может быть доставлена на Украину уже 23 февраля.