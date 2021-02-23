На Украине зарегистрировали вакцину AstraZeneca

Во вторник, 23 февраля, стало известно, что на Украине зарегистрировали вакцину против коронавируса нового типа Oxford/AstraZeneca. Соответствующую информацию предоставили в Минздраве страны.
Согласно последним данным, препарат, который был создан Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca, был зарегистрирован на территории Украины накануне для экстренного медицинского применения. Вакцина имеет локальное название Covishield, отмечает RT.
Ранее сообщалось, что первая партия препарата против COVID-19 может быть доставлена на Украину уже 23 февраля.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.