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В Мексику доставили первую партию вакцины «Спутник V»

, 09:56 Источник: ТАСС

В Мексику доставили первую партию вакцины «Спутник V»
вакцина "Спутник V", Patricio Murphy/Keystone Press Agency
ЕТ

В мире

Издание Sina: российский ракетный комплекс «Сармат» станет «кошмаром» для США

Издание Sina: российский ракетный комплекс «Сармат» станет «кошмаром» для США

Комплекс «Сармат» станет «кошмаром» для Соединенных Штатов. Соответствующая оценка возможностей нового оружия РФ содержится в материале, появившемся некоторое время назад на страницах китайской сетевой прессы.

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