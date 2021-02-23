После аварии на трубопроводе в Оренбургской области был прекращен транзит газа в Казахстан

После повреждения на магистральном трубопроводе "Союз" в Оренбургской области был прекращен транзит газа в Казахстан. Соответствующую информацию предоставили утром во вторник в Минэнерго РФ.
Ранее сегодня правительство региона сообщило, что на федеральном магистральном газопроводе в Оренбургской области прогремел взрыв. Была начата мобилизация сил для ликвидации аварии. В результате случившегося никто не пострадал.
В Минэнерго уточнили, что падение давления в магистральном газопроводе "Оренбург – Новопсков", который принадлежит "Газпром трансгаз Екатеринбург", было зафиксировано в 7.37 по московскому времени. В 7.57 персонал отключил участок 51-123 километр газопровода. В 8.30 выехала аварийная бригада, которая определила место разрыва трубопровода и отключила участок от нулевого до 123 километра магистрального газопровода "Союз".
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