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Иран планирует одолжить у России 5 миллиардов долларов

, 10:42 Источник: eadaily.com

Иран планирует одолжить у России 5 миллиардов долларов
Флаг Ирана. Фото: pixabay.com

Парламент Ирана рассмотрел проект бюджета на следующий год, и одобрил положения, касающиеся кредита у России максимум на 5 млрд долларов.

Приоритетным целями кредита станут инфраструктура, ядерная и альтернативная энергетика, а также железные дороги.

Сообщается, что речь о российском кредите Ирану ведется уже несколько лет. О крупном займе в 2019 году упоминал президент Ирана Хасан Роухани, когда обсуждалась возможность вложений России в нефтегазовую индустрию Ирана.

Ранее сообщалось, что в Иране запустят массовое производство российской вакцины «Спутник V».

ДВа

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