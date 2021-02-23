Жапаров приедет в Россию на встречу с Путиным 24 февраля
23 февраля 2021, 10:33
24 февраля в Москве состоятся переговоры президента России Владимира Путина и главы Киргизии Садыра Жапарова.
В сообщении на сайте кремля говорится, что «Жапаров будет находиться в России с визитом».
«Планируется рассмотреть состояние и перспективы дальнейшего развития российско-киргизского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также обсудить актуальные вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве», - говорится в сообщении.
Поездка Жапарова в Москву станет его первым зарубежным визитом в статусе президента.
Ранее Жапаров заявил об отсутствии альтернативы сотрудничеству Киргизии и России.
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