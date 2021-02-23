В Монголии стартовала вакцинация от коронавируса

Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ стал первым человеком в стране, получившим прививку от коронавируса.
Глава правительства получил прививку препаратом от британско-шведской компании AstraZeneca. В Монголию доставлено 150 тыс. доз этой вакцины, которые были произведены в Индии, а также 300 тыс. доз китайской Sinopharm. Кроме этого, страна также готова принять российскую «Спутник V» и американо-германскую Pfizer.
Власти планируют вакцинировать около 2 млн взрослых жителей страны.
Ранее сообщалось, что посол Монголии в России привился «Спутником V».
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