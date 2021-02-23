Издание Sina: российский ракетный комплекс «Сармат» станет «кошмаром» для США

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23 февраля 2021, 08:46 Источник: «ПолитРоссия»

Ракетный комплекс «Сармат», фото с сайта Минобороны РФ

Комплекс «Сармат», который может заступить на боевое дежурство в Российской Федерации в следующем году, станет «кошмаром» для Соединенных Штатов. Соответствующая оценка возможностей нового оружия РФ содержится в материале, появившемся некоторое время назад на страницах китайской сетевой прессы.

Издание Sina отмечает, что технические характеристики российской системы обеспечивают снарядам, которые она запускает, точность наведения и высокую дальность. Ракета «Сармат» способна пролететь не менее восемнадцати тысяч километров.

Для того, чтобы достигнуть американской территории, «Сармату» потребуется немногим более десяти минут. Ракетный комплекс станет «кошмаром» для США, прогнозируется в публикации Sina, пересказанной «ПолитРоссией».

Как сообщалось ранее на текущей неделе, в другом своем материале журналисты китайского портала написали, что американцы смогли обнаружить «настоящую ахиллесову пяту» обороны РФ.