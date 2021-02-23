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В Египте скончалась застрявшая на курорте из-за пандемии 41-летняя россиянка

, 07:11 Источник: E1.ru

В Египте скончалась застрявшая на курорте из-за пандемии 41-летняя россиянка
отдых в Египте, pixabay.com

В египетском курортном городе Хургада скончалась 41-летняя гражданка России Юлия Акушева. Соответствующую информацию предоставил журналистам во вторник брат умершей женщины Павел Коршунов.

Согласно последней информации, жительница Екатеринбурга и ее жених Джейсон – уроженец Великобритании – отправились 20 ноября на отдых в Египет. Пара планировала вернуться в РФ в середине января, однако границы оказались закрыты, вследствие чего мужчина и женщина остались в Хургаде.

Позже у россиянки случился инсульт. Врачи местной клиники провели обследование и выявили у туристки опухоль головного мозга и медикаментозный цирроз печени. Через некоторое время она впала в кому, а в ночь на 22 февраля скончалась.

Сейчас брат Юлии Акушевой решает вопрос о возвращении тела сестры на родину.

ЕТ

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