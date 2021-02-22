Супруга Николаева рассказала о смерти «любимой бабушки» из-за коронавируса
22 февраля 2021, 14:19
Юлия Проскурякова, супруга композитора Игоря Николаева, рассказала, что 22 февраля потеряла «любимую бабушку» Шуру. 86-летняя женщина скончалась в больнице из-за осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией.
«Сегодня утром в Екатеринбурге, в больнице, от ковида... умерла моя любимая баба Шура...ей было 86 лет...Бабушка меня очень любила … Так получилось, что я успела поговорить с ней по телефону перед смертью и сказать ей, как сильно я её люблю … Это всё-таки очень больно... терять близких...Жутко это писать, но... покойся с миром, моя любимая...», - поделилась певица с поклонниками в Instagram.
Проскурякова отметила, что у бабушки также были проблемы с сердцем.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.