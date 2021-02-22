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Супруга Николаева рассказала о смерти «любимой бабушки» из-за коронавируса

, 14:19

Супруга Николаева рассказала о смерти «любимой бабушки» из-за коронавируса
Юлия Проскурякова, фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Юлия Проскурякова, супруга композитора Игоря Николаева, рассказала, что 22 февраля потеряла «любимую бабушку» Шуру. 86-летняя женщина скончалась в больнице из-за осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией.

«Сегодня утром в Екатеринбурге, в больнице, от ковида... умерла моя любимая баба Шура...ей было 86 лет...Бабушка меня очень любила … Так получилось, что я успела поговорить с ней по телефону перед смертью и сказать ей, как сильно я её люблю … Это всё-таки очень больно... терять близких...Жутко это писать, но... покойся с миром, моя любимая...», - поделилась певица с поклонниками в Instagram.

Проскурякова отметила, что у бабушки также были проблемы с сердцем.

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Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika)

БА

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