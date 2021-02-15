ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Шоу-бизнес 18+

Супруга Николаева вступила в конфликт с вдовой миллионера из-за парковки: «Звездный мат»

, 14:33

Супруга Николаева вступила в конфликт с вдовой миллионера из-за парковки: «Звездный мат»
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Супруга композитора Игоря Николаева певица Юлия Проскурякова вступила в конфликт с вдовой коллекционера Евгения Самусенко Миленой Дейнега из-за парковочного места. «Звездный мат! Я в шоке, друзья!» - заявила светская львица.

Дейнега живет в одном доме со звездной четой в центре Москвы. Во время сильного снегопада вдова коллекционера предложила своему директору остаться у нее, а машину поставить в подземный паркинг на свободное место. Позже выяснилось, что оно принадлежит семье Николаева, а разобраться в ситуации решила его жена Юлия.

«Мы, как порядочные люди, оставили номер телефона на случай, если парковка кому-то принадлежит. Утром Михаил посмотрел звонки и входящие сообщения и был в шоке, с номера Юлии Проскуряковой пришло несколько оскорбительных сообщений с матом, унижающих честь и достоинство человека, между прочим, это наказуемо по закону РФ», - поделилась Дейнега с подписчиками.

Светская львица была возмущена таким поведением певицы, тем более молодой мамы. По ее словам, очень странно слышать такие «ужасные слова» в адрес соседей, особенно, когда знаешь, что на парковку могут попасть только жильцы дома.

«Ну, давайте. Начинайте. Жду повестки в суд за нарушение вами законодательства», - отреагировала Юлия Проскурякова.

БА

В мире

Советник главы офиса Зеленского жестко раскритиковал работу МВФ на Украине

Советник главы офиса Зеленского жестко раскритиковал работу МВФ на Украине

Внештатный советник главы офиса Владимира Зеленского Тимофей Милованов жестко раскритковал работу Международного валютного фонда с Украиной. "Там МВФ обкакался, а не Украина", - написал он в соцсети.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью