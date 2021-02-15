Супруга Николаева вступила в конфликт с вдовой миллионера из-за парковки: «Звездный мат»

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15 февраля 2021, 14:33

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Супруга композитора Игоря Николаева певица Юлия Проскурякова вступила в конфликт с вдовой коллекционера Евгения Самусенко Миленой Дейнега из-за парковочного места. «Звездный мат! Я в шоке, друзья!» - заявила светская львица.

Дейнега живет в одном доме со звездной четой в центре Москвы. Во время сильного снегопада вдова коллекционера предложила своему директору остаться у нее, а машину поставить в подземный паркинг на свободное место. Позже выяснилось, что оно принадлежит семье Николаева, а разобраться в ситуации решила его жена Юлия.

«Мы, как порядочные люди, оставили номер телефона на случай, если парковка кому-то принадлежит. Утром Михаил посмотрел звонки и входящие сообщения и был в шоке, с номера Юлии Проскуряковой пришло несколько оскорбительных сообщений с матом, унижающих честь и достоинство человека, между прочим, это наказуемо по закону РФ», - поделилась Дейнега с подписчиками.

Светская львица была возмущена таким поведением певицы, тем более молодой мамы. По ее словам, очень странно слышать такие «ужасные слова» в адрес соседей, особенно, когда знаешь, что на парковку могут попасть только жильцы дома.

«Ну, давайте. Начинайте. Жду повестки в суд за нарушение вами законодательства», - отреагировала Юлия Проскурякова.