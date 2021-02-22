Санду «выбила» из Евросоюза 15 миллионов евро

Президент Молдавии Майя Санду подписала с Европейской комиссией соглашение о финансировании в размере 15 млн евро.
Эти деньги будут направлены для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Глава государства отметила, что будет настаивать, чтобы финансы поступили не только в систему здравоохранения, но и в сельское хозяйство, а также для поддержки малых и средних предприятий.
Переговоры с Европейской комиссией были начаты 17 февраля. Этому предшествовал в январе визит молдавского лидера в Брюссель, где она подняла вопрос предоставления Молдавии гранта с руководством Евросоюза.
Ранее Санду обвинила западных партнеров в задержке вакцинации в Молдавии.
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