Санду «выбила» из Евросоюза 15 миллионов евро

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22 февраля 2021, 22:40 Источник: eadaily.com

Майя Санду. Фото: сайт президента Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду подписала с Европейской комиссией соглашение о финансировании в размере 15 млн евро.

Эти деньги будут направлены для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Глава государства отметила, что будет настаивать, чтобы финансы поступили не только в систему здравоохранения, но и в сельское хозяйство, а также для поддержки малых и средних предприятий.

Переговоры с Европейской комиссией были начаты 17 февраля. Этому предшествовал в январе визит молдавского лидера в Брюссель, где она подняла вопрос предоставления Молдавии гранта с руководством Евросоюза.

Ранее Санду обвинила западных партнеров в задержке вакцинации в Молдавии.