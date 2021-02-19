Санду обвинила западных партнеров в задержке вакцинации в Молдавии

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19 февраля 2021, 20:36 Источник: eadaily.com

Майя Санду. Фото: сайт президента Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду объявила, что первую партию вакцины от коронавируса привезут в страну в конце февраля. По ее словам, эта проблема связана с производителями, которые не справляются со спросом.

Сроки поставки европейского препарата переносятся в третий раз. Вначале его ожидали в конце января, а затем в середине февраля.

«Мы хотим, чтобы вакцину доставили как можно скорее, но есть проблемы на уровне этой организации. В любом случае мы надеемся получить первую партию через платформу COVAX в конце февраля», - сказала Санду.

Ранее Санду заявила, что Молдавия стала заложницей собственного парламента.