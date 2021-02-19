Санду заявила, что Молдавия стала заложницей собственного парламента

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19 февраля 2021, 15:21 Источник: eadaily.com

Майя Санду. Фото: сайт президента Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что стране нужны досрочные парламентские выборы и она при любом исходе нацелена на поиск вариантов роспуска законодательного органа страны.

Молдавский лидер считает, что «поддерживать этот парламент – значит поддерживать коррумпированные кланы», а любая отсрочка выборов означает сохранение беспорядков, коррупции и беззакония.

Она также отметила, что выполнит предвыборное обещание навести порядок в стране, в том числе внеся свой вклад в организацию досрочных выборов.

Ранее сообщалось, что Санду лишила молдавского олигарха государственной награды.