Санду лишила молдавского олигарха государственной награды

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о лишении бывшего лидера Демпартии Владимира Плахотнюка высшей государственной награды – «Ордена республики».
По словам молдавского лидера, знак отличия был присвоен в 2014 году указом тогдашнего президента Николая Тимофти с нарушением процедуры и законодательных норм.
«Сегодня лишила Владимира Плахотнюка награды «Орден республики». Человек, который украл страну, атаковал и ослабил государственные институты и построил авторитарный режим, не может пользоваться государственными наградами», – заявила Санду.
Ранее сообщалось, что Санду предупредили о последствиях за нарушение Конституции.
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