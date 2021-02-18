Санду лишила молдавского олигарха государственной награды

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18 февраля 2021, 16:30 Источник: eadaily.com

Майя Санду. Фото: сайт президента Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о лишении бывшего лидера Демпартии Владимира Плахотнюка высшей государственной награды – «‎Ордена республики‎».

По словам молдавского лидера, знак отличия был присвоен в 2014 году указом тогдашнего президента Николая Тимофти с нарушением процедуры и законодательных норм.

«‎Сегодня лишила Владимира Плахотнюка награды «Орден республики». Человек, который украл страну, атаковал и ослабил государственные институты и построил авторитарный режим, не может пользоваться государственными наградами‎», –­ заявила Санду.

Ранее сообщалось, что Санду предупредили о последствиях за нарушение Конституции.