Санду предупредили о последствиях за нарушение Конституции

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12 февраля 2021, 22:34 Источник: eadaily.com

Майя Санду. Фото: сайт президента Молдавии

Экс-председатель Конституционного суда Молдавии Виктор Пушкаш заявил, что за менее чем два месяца своего президентства Майя Санду нарушила целый ряд статей Конституции, за что может поплатиться должностью.

Пушкаш отметил, что, предложив кандидатуру вице-председателя партии «Действие и солидарность» Натальи Гаврилицы на должность премьер-министра и призвав при этом депутатов не голосовать за нее, Санду нарушила сразу несколько статей Конституции РМ.

Он также отметил, что проведение непубличных встреч с некоторыми судьями якобы для обсуждения реформы правосудия тоже может расцениваться как нарушение принципа разделения властей.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что социалисты не позволят Санду узурпировать власть в Молдавии.