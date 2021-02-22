Додон ждет от ЕС комментариев по неконституционной позиции президента Молдавии

Экс-президент Молдавии Игорь Додон выступил против роспуска парламента и проведения досрочных парламентских выборов.
Лидер молдавских социалистов задался вопросом о том, что скажут европейские партнеры Молдавии и зарубежные эксперты, если 23 февраля, Конституционный суд примет решение поддержать неконституционную позицию президента.
«Или, когда это удобно, всё, что европейцы говорят, свято и не обсуждается, а когда это неудобно - можно не обращать внимания на твердую позицию партнеров по развитию», - заявил Додон.
Ранее сообщалось, что молдавские социалисты обвиняют президента страны Майю Санду в подготовке госпереворота.
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