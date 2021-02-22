Додон ждет от ЕС комментариев по неконституционной позиции президента Молдавии

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22 февраля 2021, 20:26 Источник: eadaily.com

Игорь Додон. Фото: сайт Кремля

Экс-президент Молдавии Игорь Додон выступил против роспуска парламента и проведения досрочных парламентских выборов.

Лидер молдавских социалистов задался вопросом о том, что скажут европейские партнеры Молдавии и зарубежные эксперты, если 23 февраля, Конституционный суд примет решение поддержать неконституционную позицию президента.

«Или, когда это удобно, всё, что европейцы говорят, свято и не обсуждается, а когда это неудобно - можно не обращать внимания на твердую позицию партнеров по развитию», - заявил Додон.

Ранее сообщалось, что молдавские социалисты обвиняют президента страны Майю Санду в подготовке госпереворота.