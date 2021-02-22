Молдавские социалисты обвиняют Санду в подготовке госпереворота

Президент Молдавии Майя Санду готовит конституционный переворот. Об этом заявил депутат партии социалистов Богдан Цырдя.
Парламентарий подчеркнул, что в подготовке переворота Санду опирается на «некоторых аккредитованных в Молдавии послов».
Цырдя отметил, что ему стало известно, что Санду согласовала с КС решение по запросу в отношении того, обязана ли она поддерживать кандидата на пост премьер-министра, предложенного парламентским большинством. Депутат выразил уверенность, что «вердикт Конституционного суда будет благоприятным для президента и для партии «Действия и солидарность».
«КС решил огласить свое решение 23 февраля - в день Cоветской армии. Зная любовь западных послов к символизму и датам, можно предположить, что КС именно в этот день ударит по парламентскому большинству», - считает Цырдя.
Ранее Санду заявляла, что Молдавия стала заложницей собственного парламента.