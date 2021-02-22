Борис Джонсон сообщил, что карантинные ограничения в Англии начнут снимать с 8 марта

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22 февраля 2021, 19:38

Борис Джонсон, фото: MFA Russia Press Service/Global Look Press

Снятие ограничительных мер в Англии, принятых из-за пандемии коронавируса, может произойти при соблюдении нескольких условий, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Вначале с 8 марта заработают образовательные учреждения. Требование не покидать дом без особой надобности пока останется в силе до 29 марта.

По словам Джонсона, решающую роль в полной отмене ограничений должна сыграть вакцинация населения, снижение числа летальных исходов с COVID-19 и уменьшение новых случаев заражения. Все ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, могут быть снять к 21 июня в зависимости от ситуации.

Эти послабления касаются Англии, где проживает 85% населения Великобритании. Власти остальных административно-политических частей королевства - Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии определяют политику в области карантинных мер самостоятельно.

Напомним, Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 марта.