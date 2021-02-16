Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 марта включительно в связи с эпидемиологической обстановкой на фоне распространения коронавируса нового типа, сообщили в оперштабе.
Согласно последней информации, для обеспечения защиты здоровья населения Российской Федерации приостановка авиасообщения с Соединенным Королевством продлевается до 23 часов 59 минут 16 марта 2021 года.
Напомним, власти РФ приняли решение о приостановке полетов в Великобританию с 22 декабря прошлого года в связи с выявлением на территории страны нового штамма коронавирусной инфекции.
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