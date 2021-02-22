В Голландии комендантский час могут продлить до 23 марта

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22 февраля 2021, 19:26 Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Нидерланды намерены продлить действие комендантского часа после 2 марта еще на три недели.

Для продления комендантского часа правительству требуется заручиться поддержкой парламента, который, как отмечает голландская пресса, ранее заявил о своей поддержке данной меры.

Комендантский час будет продлен в обмен на некоторые послабления. Будут открыты школы, власти могут разрешить вернуться к работе специалистам контактных профессий - парикмахерам, массажистам, сотрудникам салонов красоты.

Ранее власти Нидерландов продлили комендантский час из-за COVID-19 до утра 3 марта.