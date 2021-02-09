Власти Нидерландов продлили комендантский час из-за COVID-19 до утра 3 марта

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9 февраля 2021, 11:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Исполняющий обязанности министра юстиции и безопасности Нидерландов Фердинанд Грапперхаус сообщил, что правительство страны приняло решение продлить комендантский час до утра 3 марта.

Комендантский час, действующий с 21:00 до 04:30 по местному времени, вступил в силу в стране с 23 января. Он стал дополнением к практически тотальному карантину, введенному в Нидерландах с середины декабря 2020 года. В его рамках были закрыты все магазины, не продающие товары первой необходимости, приостановлена работа спортивных объектов и культурно-развлекательных учреждений.

Фердинанд Грапперхаус отметил, что число выявляемых случаев заражения ежедневно снижается, при этом пока остается непонятным, как будут развиваться события дальше с учетом распространения в стране более заразного британского штамма.

Полиция Нидерландов заявила, что не видит проблем в плане контроля за соблюдением данного ограничения.

«Достаточно много людей было оштрафовано - около 7 тыс. человек на прошлой неделе. Однако многие граждане все-таки придерживаются правила или имеют при себе необходимые бумаги» - сообщили в правоохранительных органах страны. Известно, что в Нидерландах штраф за нарушение режима комендантского часа составляет €95.

По информации Национального института здравоохранения и окружающей среды, с начала пандемии коронавирусом в стране заразились более 1 млн человек. Свыше 14,4 тыс. инфицированных умерли.