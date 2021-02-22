В Минфине США биткоин назвали неэффективным инструментом

Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что криптовалюта биткойн остается неэффективным инструментом для финансовых операций.
По ее словам, биткоин может использоваться в различных нелегальных схемах. Йеллен предположила, что биткойн не так широко используется в качестве механизма для транзакций. К тому же он очень сильно подвержен колебаниям, так что «инвесторы могут пострадать».
Глава Минфина США при этом не отвергает идею цифровой валюты, считая, что она «могла бы облегчить многим американцам доступ к финансовым операциям», но есть «много вопросов, которые нужно изучить».
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в ЦБ не считают биткоин валютой.
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