Набиуллина заявила, что в ЦБ не считают биткоин валютой
12 февраля 2021, 17:31[ «Аргументы Недели» ]Источник: Прайм
Банк России по-прежнему считает биткоин и другие частные криптовалюты очень рискованными и волатильными активами.
Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, отметив, что его нынешний взлет лишь подтверждает точку зрения регулятора.
Набиуллина подчеркнула, что ее отношение к частным криптовалютам, в том числе к биткоину, «не поменялось никоим образом». Она добавила, что «на наш взгляд, это не валюта».
Глава регулятора признала, что интерес к этому активу у населения, безусловно, есть. Но, помимо рисков, биткоин «активно может использоваться для разного рода сомнительных операций», добавили глава ЦБ.
Ранее Набиуллина заявляла, что в будущем россияне смогут получать пенсию в цифровых рублях.
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