ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

Набиуллина заявила, что в ЦБ не считают биткоин валютой

, 17:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

Набиуллина заявила, что в ЦБ не считают биткоин валютой
Эльвира Набиуллина. Фото: сайт ГД РФ

Банк России по-прежнему считает биткоин и другие частные криптовалюты очень рискованными и волатильными активами.

Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, отметив, что его нынешний взлет лишь подтверждает точку зрения регулятора.

Набиуллина подчеркнула, что ее отношение к частным криптовалютам, в том числе к биткоину, «не поменялось никоим образом». Она добавила, что «на наш взгляд, это не валюта».

Глава регулятора признала, что интерес к этому активу у населения, безусловно, есть. Но, помимо рисков, биткоин «активно может использоваться для разного рода сомнительных операций», добавили глава ЦБ.

Ранее Набиуллина заявляла, что в будущем россияне смогут получать пенсию в цифровых рублях.

ДВа

В мире

Турецкий телеканал TRT1 показал на «карте» страны 2050 года российские Крым и Ставрополье

Турецкий телеканал TRT1 показал на «карте» страны 2050 года российские Крым и Ставрополье

На турецком телевидении продемонстрировали на «карте» страны 2050 года Крымский полуостров, Ставрополье и ряд других российских регионов. Об этом говорится в материале, появившемся в интернете.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью