Сенатор Цеков оценил обращение Польши и Украины к Байдену с просьбой помешать строительству «СП – 2»

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22 февраля 2021, 14:56

сенатор Сергей Цеков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков оценил обращение глав МИД Польши и Украины к лидеру США Джо Байдену с просьбой помешать завершению строительства "Северного потока — 2".

Ранее с соответствующим призывом выступили министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и его украинский коллега Дмитрий Кулеба. Дипломаты попросили Джо Байдена использовать все имеющиеся у него инструменты, чтобы помешать реализации проекта.

Сергей Цеков в беседе с RT отметил, что позиция Варшавы и Киева по отношению к "Северному потоку – 2" понятна, поскольку они не один раз в разной форме о ней заявляли. Сенатор заметил, что эти страны выступают против сотрудничества РФ и Европы и страдают "крайней формой русоненавистничества".

Цеков, однако, заметил, что не Польша и Украина играют решающую роль в тех решениях, которые принимает Европа. Решающее слово остается за Германией и рядом других европейских стран, уточнил сенатор и добавил, что "Северный поток – 2" является в первую очередь коммерческим проектом. Он также уточнил, что газ "крайне необходим" Европе.