Главы МИД Польши и Украины призвали Байдена «положить конец» строительству «Северного потока – 2»

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22 февраля 2021, 12:52 Источник: Politico

президент США Джо Байден, Michael Reynolds - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и его украинский коллега Дмитрий Кулеба призвали американского лидера Джо Байдена "положить конец" строительству газопровода "Северный поток — 2".

Рау и Кулеба в своем обращении заявили, что Россия якобы использует вопрос энергоснабжения как мощное орудие на международной арене. Польский и украинский дипломаты подчеркнули, что Москва сейчас находится в "опасной близости" к завершению строительства "Северного потока – 2", так как российской стороне, несмотря на все предупреждения Варшавы и Киева, "позволили зайти слишком далеко" в данном вопросе.

Министры добавили, что этот проект укрепит контроль РФ над поставками газа в Европу. Более того, завершение строительства газопровода убедит украинскую общественность в том, что Запад не заботится о своих принципах, а также "безопасности и процветании Украины".

Именно поэтому Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба призвали президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена использовать все имеющиеся средства, чтобы не допустить реализации проекта.