Зеленский заявил, что рассчитывает на транш МВФ в 2021 году

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на выделение нового транша Киеву со стороны Международного валютного фонда, несмотря на то что украинская страна не выполнила ряд условий.
Зеленский в понедельник, 22 февраля, подчеркнул, что программа не была выполнена из-за "некоторых вещей", однако Украина по-прежнему рассчитывает на средства со стороны МВФ. Политик выразил уверенность в том, что до конца текущего года Киев получит деньги от фонда.
Кроме того, по словам Владимира Зеленского, на Украине в ближайшее время должен быть принят ряд законопроектов в экономической сфере.
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