Глава МИД ФРГ призвал ЕС сохранить диалог с Россией, но введение новых санкций не отменять

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22 февраля 2021, 12:37 Источник: РИА Новости

Хайко Маас, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что необходимо искать пути сохранения диалога с Россией, несмотря на ситуацию вокруг оппозиционера Алексея Навального. При этом он выступает за подготовку новых санкций против страны.

«Мы будем обсуждать Россию, а особенно инцидент с Навальным, как российское государство с ним обращается. Уже после отравления мы четко показали, что мы не готовы мириться с нарушением международного права и ввели санкции, а сегодня мы обсудим, будем ли мы поручать подготовку новых санкции по России, особенно в свете осуждения Навального, того факта, что он под стражей и должен быть отправлен колонию», - высказал дипломат перед началом саммита глав МИД ЕС в Брюсселе.

Маас отметил, что выступает за подготовку антироссийских санкций против отдельных лиц. Однако он считает, что Москва необходима Берлину для урегулирования многих международных конфликтов.

«… это будет также предметом обсуждения - как можно сохранять конструктивный диалог с Россией, даже когда отношения между ЕС и Россией очевидно оказались в низшей точке», - заключил глава МИД ФРГ.

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