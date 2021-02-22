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Депутат Бундестага Гердт сравнил «водную блокаду» Крыма со «средневековыми методами осады»

, 10:57 Источник: РИА Новости

Депутат Бундестага Гердт сравнил «водную блокаду» Крыма со «средневековыми методами осады»
Фото: Крым, Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

Депутат Бундестага ФРГ Вальдемар Гердт («Альтернатива для Германии») заявил, что обсудит с коллегами устроенную Украиной водную блокаду Крыма и проверит, не нарушил ли Киев международное право.

«Прекращение подачи пресной воды на территорию – это какие-то средневековые методы осады. Я подниму в бундестаге вопрос, чтобы на комиссии по правам человека рассмотреть, не ущемляется ли международное право, на основании чего выносятся решения о перекрытии воды», - высказал он.

Гердт отметил, что Германия вкладывает миллионы евро в развитие демократических процессов на Украине. Кроме того, депутат удивлен, что «толерантное западное общество» до сих пор молчит о ситуации в Крыму.

«Если мы уберем политический контекст и представим, где логика Украины. Они говорят: это наш Крым, это наши люди, мы так любим их и хотим вернуть назад, что перекроем питьевую воду. Это античеловечный подход», - заключил он.

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