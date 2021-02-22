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Боррель: ЕС считает, что в Белоруссии «нарастают репрессии»

, 12:17 Источник: ТАСС

Боррель: ЕС считает, что в Белоруссии «нарастают репрессии»
глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, PPI/Keystone Press Agency

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в Европе полагают, что в Белоруссии нарастают репрессии против защитников прав человека и оппозиции.

Боррель уточнил, что министры иностранных дел сообщества обсудят ситуацию, сложившуюся на территории Белоруссии, на встрече в Брюсселе. Дипломат полагает, что в республике происходит запугивание населения, поэтому следует обсудить возможный ответ со стороны ЕС.

Ранее экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала санкции, которые Евросоюз ввел против республики.

ЕТ

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