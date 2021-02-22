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Армия России вошла в топ-5 самых мощных Вооруженных сил по версии National Interest

, 11:48 Источник: «ПолитРоссия»

Армия России вошла в топ-5 самых мощных Вооруженных сил по версии National Interest
Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

На страницах американской прессы разместили материал, в котором представлена пятерка самых мощных Вооруженных сил. Об этом проинформировали некоторое время назад отечественные интернет-СМИ.

Как пишет портал «ПолитРоссия», в топ-5 по версии журнала The National Interest вошла армия РФ. В публикации журнала констатируется, что Москва смогла преодолеть свой военный упадок, наступивший после развала Советского Союза, и запустила ряд далеко идущих модернизационных проектов в области авиации и флота. При этом Россия продолжает удерживать значительное количественное превосходство над США во всех категориях сухопутных сил, кроме бронетехники.

Помимо РФ и Штатов, в топ-5 самых сильных армий попали Китай, Индия и Япония.

Ранее сегодня ресурс Avia.pro высказал версию, по которой американская сторона, вероятно, собирается угрожать «Стингерами» российским ВКС в северной части Сирии.

ДЦ

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