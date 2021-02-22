В Минобороны Армении заявили о заинтересованности в расширении российской базы в Гюмри

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян утром в понедельник, 22 февраля, заявил, что страна заинтересована в расширении и наращивании потенциала 102-й российской военной базы, расположенной в Гюмри.
Арутюнян отметил, что вопрос расширения и усиления российской базы на территории Армении всегда стоял на повестке дня. По словам главы армянского Минобороны, страна всегда была в этом заинтересована, поскольку база в полном составе входит в Объединенную группировку войск вооруженных сил Армении и России.
Вагаршак Арутюнян обратил внимание на то, что руководство Минобороны России учло имеющиеся военно-политические реалии в регионе и уже сделало "правильные шаги" по пути усиления и перевооружения базы.
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