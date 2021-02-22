В Минобороны Армении заявили о заинтересованности в расширении российской базы в Гюмри

Аргументы Недели → В мире 13+

22 февраля 2021, 10:54 Источник: РИА "Новости"

военные, Gennadii Khameliyanin/Russian Look

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян утром в понедельник, 22 февраля, заявил, что страна заинтересована в расширении и наращивании потенциала 102-й российской военной базы, расположенной в Гюмри.

Арутюнян отметил, что вопрос расширения и усиления российской базы на территории Армении всегда стоял на повестке дня. По словам главы армянского Минобороны, страна всегда была в этом заинтересована, поскольку база в полном составе входит в Объединенную группировку войск вооруженных сил Армении и России.

Вагаршак Арутюнян обратил внимание на то, что руководство Минобороны России учло имеющиеся военно-политические реалии в регионе и уже сделало "правильные шаги" по пути усиления и перевооружения базы.