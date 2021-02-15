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Главы МИД России и Армении проведут переговоры в Москве 17 февраля

, 16:44 Источник: ТАСС

Главы МИД России и Армении проведут переговоры в Москве 17 февраля
МИД России, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Сегодня стало известно, что главы МИД Российской Федерации и Армении Сергей Лавров и Ара Айвазян в среду, 17 февраля, проведут переговоры в рамках краткого рабочего визита армянского дипломата в Москву.

Министры иностранных дел России и Армении в ходе встречи обсудят вопросы двусторонней, региональной и международной повестки.

Подчеркивается, что особое внимание во время переговоров министров будет уделено реализации заявлений лидеров РФ, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Кроме того, стороны сверят планы работы по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

ЕТ

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