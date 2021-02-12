Вице-премьеры Армении, РФ и Азербайджана обсудили разблокировку транспортных коммуникаций

Аргументы Недели → Политика 13+

12 февраля 2021, 18:01 [ «Аргументы Недели» ]

флаги России, Армении и Азербайджана

Вице-премьеры РФ, Азербайджана и Армении Алексей Овечку, Шахин Мустафаев и Мгер Григорян провели второе заседание по вопросу разблокировки региональных транспортных коммуникаций.

Заседание проходило в формате видеоконференции, сообщает RT. На нем был дан анализ ходу совместных работ и согласован график на будущее.

Восстановление дорог было одним из условий прекращения огня в Нагорном Карабахе. Первое заседание рабочей группы проходило 30 января.